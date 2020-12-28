الضمان الصحي: بدء عمل منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية خلال أيام

أصدر مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني موافقته على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية (نفيس) مع بداية العام 2021م، وذلك خلال اجتماع الجلسة (112) الافتراضي الذي عقد أمس الأحد برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس المجلس.

واعتمد المجلس كذلك الخطة التشغيلية وميزانية العام 2021، إضافة إلى العديد من القرارات من أبرزها اعتماد ميزانية صندوق الضمان الصحي التعاوني الداعم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية لما زاد عن حدود التغطية لحدود المنافع لمواكبة أهداف استراتيجية المجلس 2020 – 2024م لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين.

واعتمد كذلك المجلس في اجتماعه خطة الأمانة العامة بدعم الإندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي لتحسين البئية التنافسية وفق منهجية محددة.

ومن ناحيته أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن بدء تطبيق المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية (نفيس) سيكون وفق آلية متدرجة حسب الخطة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي بما ينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين.

وأكد القصبي أهمية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية (نفيس) ابتداءًا من الأول من يناير 2021م، لتحسين أداء قطاع التأمين الصحي وتوحيد المعايير بما يساهم في اختصار الوقت والإجراءات من خلال استثمار التقنية.

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