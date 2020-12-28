السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب وسط كرواتيا



زغرب 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم وسط كرواتيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.

ولم يعلن المركز عن خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن .

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10:25ت م

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