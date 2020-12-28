السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل



حائل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من ومحافظاتها رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية تستمر من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءا.

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10:15ت م

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