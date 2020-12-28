السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من حريق بلدة بحنين المنية شمال لبنان



بيروت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للاجئين السوريين المتضررين من الحريق الذي اندلع أمس في مخيمهم الواقع ببلدة بحنين المنية شمال لبنان وتم نقل المصابين منهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

كما قام المركز بتقديم المساعدات التي تغطي المتطلبات الأساسية للمتضررين من سكان المخيم كالخيام والحقائب الشتوية والبطانيات، إلى جانب توزيع المواد الغذائية التي تفي بالمتطلبات الضرورية للعائلات المنكوبة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.

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10:06ت م

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