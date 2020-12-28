شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية بعد حصوله على اللقاح : ننصح ولا نجبر بأخذه والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية إن لقاح كورونا مثل أي لقاح اخر اثاره خفيفة جدا وبالكاد تشعر بها، والنتائج التي تم التأكيد عليها محلياً وعالميا مطمئنة،وننصح ولا نجبر المواطنين بالحصول عليه. وتلقى سمو أمير الشرقية ، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد،صباح اليوم كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من لقاح كوورنا ، وذلك في إطار الخطة الوطنية للقاح "كوفيد-19". ودشنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين مركزها الثالث لتلقي لقاح كورونا "فايزر" بالمنطقة الشرقية بعد مدينتَي الرياض وجدة.

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