فيديو.. لحظة تلقي نائب أمير الشرقية للجرعة الأولى من لقاح كورونا

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تلقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكان الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، قد تلقى صباح اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الأمير سعود بن نايف، عقب تلقيه لقاح كورونا، إن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، مؤكدا على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من هذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

يذكر أن وزارة الصحة أكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

