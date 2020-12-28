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عقوبات بحق 3 مشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن نادي الإبل، اليوم الاثنين، عن توقيع عقوبات بحق بعض المشاركين في فئة المفاريد للون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وذكرت اللجنة القانونية، في بيان لها، أنها قررت معاقبة أحد المشاركين من دولة الكويت باستبعاد إبله المخالفة من المُشاركة، بسبب اكتشاف حالة حقن في الشفاه العليا والعرنون، وتقرر تعليق مشاركته وإبله حتى سداد المقابل المالي المُقرر.
وشملت العقوبات اثنين من المواطنين المشاركين، قام أحدهما بتغيير لون الشعر بصبغة سوداء على شعفة السنام.
ورصد عند الآخر وجود حالة سحب جائر في الشفاه العليا، حيث قرر اللجنة أيضاً استبعاد الإبل المخالفة وتعليق مشاركة المخالفين وإبلهما حتى سداد المقابل المالي المقرر.
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