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الزعاق: المملكة تدخل هذه الأيام الأجواء الأبرد في السنة
تستمر لمدة 40 يوماً
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الخبير الفلكي د. خالد الزعاق، إن المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إن تلك المرحلة ستكون لمدة 40 يوماً.
وتابع الزعاق “تشتمل هذه المرحلة على ثلاثة نجوم هي النجم الأخير من المربعانية ونجم شبط الأول ونجم شبط الثاني”.
وأضاف د. خالد الزعاق أن الأيام المتبقية من “المربعانية” ستأخذ من صفات المربعانية والشبط أيضاً، فتأخذ الصقيع خلال فترات الصباح الباكر من “المربعانية”، والرياح المُتقلبة من “الشبط”.
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