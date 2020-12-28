2020-12-28

عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن 34 ألف منزل في فرنسا

متابعات الخليج 365 - متابعة

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية “بيلا”.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء أمس الأحد بأن أقاليم أوفيرني-رون-ألب وبورجون-فرانش-كونت وكذلك الألزاس تأثرت بشكل خاص من العاصفة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بكميات كبيرة في أجزاء متفرقة من البلاد.

