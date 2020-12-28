«ثقافة الشورى» تبحث خطط هيئة تطوير بوابة الدرعية

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كما عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعا مرئياً أيضا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، نوقشت فيه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المحالة من المجلس لدراستها، واستعرض الاجتماع أبرز استفسارات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/1441هـ، كما تم بحث وجهة نظر اللجنة المتضمنة توصياتها حيال التقرير لتقديمه للمجلس في المدة القادمة. فيما ناقشت اللجنة مقترح مشروع نظام تقويم أداء الأجهزة الحكومية وسياساتها المقدم من عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي، وعضو المجلس سابقا الدكتورة إقبال درندري، وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته خلال المدة القادمة. وناقشت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، وأعدت توصياتها حيال التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس للمناقشة خلال الجلسات القادمة.
يذكر أن لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والإدارة والموارد البشرية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.
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