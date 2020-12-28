شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الشورى» تبحث خطط هيئة تطوير بوابة الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى اجتماعا أمس (الأحد) عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان، وبمشاركة عدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية لمناقشة التقرير السنوي الأول للعام المالي 1440/‏1441هـ، تمهيداً لوضع تصورها وتوصياتها بشأنه وإحالته للمناقشة تحت قبة المجلس خلال المدة القادمة. واستعرضت اللجنة عددا من المحاور ذات العلاقة باختصاص الهيئة، وأبرز إنجازاتها ومشروعاتها وأنشطتها، وأهم خططها للتعامل مع الصعوبات والتحديات. وناقش الاجتماع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تشارك الهيئة في عدد من الاختصاصات وآلية العمل عليها.

كما عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعا مرئياً أيضا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، نوقشت فيه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المحالة من المجلس لدراستها، واستعرض الاجتماع أبرز استفسارات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/‏1441هـ، كما تم بحث وجهة نظر اللجنة المتضمنة توصياتها حيال التقرير لتقديمه للمجلس في المدة القادمة. فيما ناقشت اللجنة مقترح مشروع نظام تقويم أداء الأجهزة الحكومية وسياساتها المقدم من عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي، وعضو المجلس سابقا الدكتورة إقبال درندري، وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته خلال المدة القادمة. وناقشت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/‏1441هـ، وأعدت توصياتها حيال التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس للمناقشة خلال الجلسات القادمة.

يذكر أن لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والإدارة والموارد البشرية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.