شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 700 ألف يسجلون للتطعيم بلقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 700 ألف من الفئات ذات الأولوية للتطعيم بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19، معتبراً أن الإقبال المتزايد ينم عن وعي المجتمع.

وأوضح ‏ خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفايروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدته أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية من التحور المرصود مؤخرا وجميع التحورات، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.

وأشار إلى تسجيل 154 ‏حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362220) حالة، من بينها (2856) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (391) حالة حرجة، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (353179) حالة بإضافة (175) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6185) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة. وأفاد متحدث الصحة بأن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز «تأكد» بإجراء 5823020 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ1732488 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ25105791 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10872920) فحصاً مخبرياً دقيقاً.