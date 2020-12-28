السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6217 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6217 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.383.434 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122426 حالة وفاة.

// انتهى //

09:01ت م

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مكسيكو سيتي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و 400 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.383.434 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122426 حالة وفاة.// انتهى //09:01ت م0022

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