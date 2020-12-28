السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع



المدينة المنورة 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم تضمن سحب رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 7 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً .

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08:39ت م

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