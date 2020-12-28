السعودية اليوم / نائب الرئيس البرازيلي مصاب بكورونا



برازيليا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أصيب نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو البالغ 67 عاما بفيروس

وقال مكتبه في بيان "بعد ظهر الأحد 27 ديسمبر تأكدت النتيجة الإيجابية لاختبار كوفيد-19 لنائب رئيس الجمهورية هاملتون موراو . سيبقى في حجر في مقر الإقامة الرسمي في جابورو".

// انتهى //

07:50ت م

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برازيليا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأصيب نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو البالغ 67 عاما بفيروس كورونا حسب ما اعلن مكتبه امس الأحد دون ان يقدم معلومات عن وضعه الصحي.وقال مكتبه في بيان "بعد ظهر الأحد 27 ديسمبر تأكدت النتيجة الإيجابية لاختبار كوفيد-19 لنائب رئيس الجمهورية هاملتون موراو . سيبقى في حجر في مقر الإقامة الرسمي في جابورو".// انتهى //07:50ت م0015

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