السعودية اليوم / رفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان جنوبي اليابان



طوكيو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

ثار بركان في جزيرة نائية بجنوبي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مما دفع السلطات إلى رفع مستويات التأهب , وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار بالممتلكات.

ورفعت الوكالة مستوى التأهب من الثاني إلى الثالث، على مقياس من 5 مستويات، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من الفوهة يمكن أن تتعرض لسقوط صخور بركانية.

واندفع الدخان إلى ارتفاع 200 متر في السماء في أعقاب ثوران البركان، وانطلقت صخور كبيرة لمسافة 3ر1 كيلومتر من فوهة البركان الذي يبلغ ارتفاعه 799 مترا، وفقا للوكالة.

يشار إلى أن اليابان بها أكثر من 100 بركان نشط.

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07:50ت م

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