السعودية اليوم / بولندا تفرض نظام الحجر الصحي بسبب كوفيد-19



وارسو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

فرضت السلطات البولندية، اعتباراً من اليوم الإثنين، نظام الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب قرار الحكومة البولندية، سيبدأ سريان نظام الحجر الصحي في 28 كانون الأول/ديسمبر وسيستمر حتى 17 كانون الثاني/يناير، كما أن هناك إمكانية لتمديده​​​.

وفي هذه الفترة ستتوقف عن العمل الفنادق، منحدرات التزلج، السينما، المراكز

وبهدف منع انتشار

// انتهى //

07:50ت م

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وارسو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسفرضت السلطات البولندية، اعتباراً من اليوم الإثنين، نظام الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد بسبب جائحة كوفيد-19.وبحسب قرار الحكومة البولندية، سيبدأ سريان نظام الحجر الصحي في 28 كانون الأول/ديسمبر وسيستمر حتى 17 كانون الثاني/يناير، كما أن هناك إمكانية لتمديده​​​.وفي هذه الفترة ستتوقف عن العمل الفنادق، منحدرات التزلج، السينما، المراكز الرياضية ، المتاجر عدا متاجر المواد الغذائية والصيدليات.وبهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد ، يمنع السكان من الخروج من المنزل في ليلة رأس السنة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.// انتهى //07:50ت م0013

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