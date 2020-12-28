السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تتجاوز عتبة المليون إصابة بكوفيد -19



جوهانسبورغ 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، امس الأحد، أن البلاد تجاوزت عتبة المليون إصابة بكوفيد-19 منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في مارس الماضي.

وأوضح مخيزي أنه مع تسجيل 9.502 حالة إيجابية جديدة، يوم الأحد، بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد لحد الان 1.004.413 حالة، مشيرا إلى إجراء ما مجموعه 6.445.318 فحصا مختبريا لتشخيص الإصابات بالفيروس في جميع مناطق البلاد.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن 214 شخصا اخرا لقوا حتفهم بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26.735.

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