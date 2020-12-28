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الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 ديسمبر 2020

تلقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

وأكد الأمير خالد أن الشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزم لا ينكسر.

 

وكتب الأمير خالد بن سلمان تعليقا على صورة نشرها للحظة حصوله على اللقاح: "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19".

 

وأضاف: "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوماً بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته".

 

وقبل يومين، تلقى الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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