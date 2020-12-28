الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ممطرة على محافظتي العيص وينبع

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي العيص وينبع لهذا اليوم تضمن سحب رعدية ممطرة.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 7 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه إلى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه إلى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

