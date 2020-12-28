أمير جازان: الربط الإلكتروني بـ«أمن» محمي الخصوصية

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جدة - خالد شويل - شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على أهمية العمل الذي قام به مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة من تبادل المعلومات الأمنية، ويساهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة، وتحقيق الأهداف المرجوة. جاء ذلك خلال تدشينه أمس، الربط التقني بين إمارة المنطقة ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية وإدارة الحقوق وشرطة المنطقة عبر منصة «أمن»، واستمع لشرح مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات المتخذة، وعرض الإحصاءات عن القضايا والبلاغات، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.



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