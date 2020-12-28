شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الصلاة بالملابس " المقلوبة " والتي عليها صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، على استفسار حول حكم الصلاة بالملابس المقلوبة، والملابس التي عليها صور، وما إذا كانت تبطل الصلاة.

وقال المنيع خلال برنامج " يستفتونك " : " على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يثير الشكوك والريبة والظن بأنه يؤثر على الصلاة بالسلب " .

وأوضح أن الملابس التي عليها صور أو مقلوبة لا تبطل الصلاة لكنها تؤثر على كمال الصلاة.