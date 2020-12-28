شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه نصيحة هامة للزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة للزوجين.

وقال " النمر ":" رجاءً، ابتعد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة إذا كان مريض قلب ".

وكان " النمر "، قال إن المسكناتNSAIDS مهمة طبياً ولها أعراض جانبية مثل باقي الأدوية، موضحا:" إساءة استخدام المسكنات تُعرّض المريض لمضاعفاتها لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري ".

وكان " النمر " ، قدم عدة نصائح للتعامل مع حالات الأشخاص الذين يتوقف قلبهم بشكل مفاجئ؛ لإنقاذ حياتهم، لافتا إلى أن تلك النصائح تتضمن سرعة استدعاء الإسعاف للمُصاب، وكذلك تقديم جرعة "أسبرين" له، مع مراقبة النبض وضغط الـدم.

ونوه إلى أن أهم النصائح هو استدعاء الإسعاف؛ لأنهم فرقة مدربة ولديهم كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات.