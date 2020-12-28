إعلان وظائف موسمية للجنسين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

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تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (الإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة) عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل في (المسجد الحرام) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.
– الاستعداد للعمل في أي وقت.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
– طباعة بيانات المتقدم من منصة (أبشر) في حالة القبول المبدئي.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
ملاحظة:
يشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة أعلاه و في حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/12هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/2KUx7Xc ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1442/5/14هـ.
تفاصيل أكثر:
https://gph.gov.sa/index.php/ar…
Source wadhefa
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