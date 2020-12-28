مبادرة العطاء الرقمي تعلن 4 دورات مجانية عن بعد مع شهادة معتمدة

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن (4) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) خلال الاسبوع الحالي، في مجالات تشمل (لغة بايثون، التعليم عن بعد وآثاره، إمكانية الوصول الرقمي)، مع شهادات حضور معتمدة للمشاركين على النحو التالي: – إمكانية الوصول الرقمي

موعد الدورة: تقام الدورة غداً الإثنين 1442/5/13هـ (الموافق 2020/12/28م) الساعة 9:00 مساءاً. – لغة البايثون

موعد الدورة: تقام الدورة الثلاثاء 1442/5/14هـ (الموافق 2020/12/29م) الساعة 9:00 مساءاً. – هل للتقنية تأثير على نظر الأطفال

موعد الدورة: تقام الدورة الأربعاء 1442/5/15هـ (الموافق 2020/12/30م) الساعة 8:00 مساءاً. – الاضطرابات النفسية والتعليم عن بعد لأطفال التوحد

موعد الدورة: تقام الدورة الجمعة 1442/5/16هـ (الموافق 2020/12/31م) الساعة 9:00 مساءاً. ملاحظات: – جميع الدورات عن بعد ومجانية لكافة أفراد المجتمع.

– يوجد شهادات حضور معتمدة (مجاناً). طريقة التسجيل: التسجيل متاح حالياً من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://bit.ly/3ahfVUy Source wadhefa





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