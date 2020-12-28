مدارس المدينة الأكاديمية تعلن وظائف تعليمية لخريجات اللغة العربية

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تعلن مدارس المدينة الأكاديمية بالرياض عن توفر وظائف للسعوديات بمسمى (معلمة لغة عربية) لحملة البكالوريوس في التخصص على النحو التالي:
الشروط:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصصات (اللغة العربية).
– لا يشترط الخبرة.
نذة عن المدارس:
مدارس المدينة الأكاديمية العالمية هي مدارس دولية تم افتتاحها في حي الشهداء بمدينة الرياض في شهر شوال 1435 هجري الموافق أغسطس من عام 2014م، ويبلغ عدد معلميها (400) معلم ومعلمة لتقديم تعليم نوعي لعدد (2900) طالب وطالبة من خلال بيئة تربوية أمنة ذات إمكانيات عالية تحقق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/5/12هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة (معلمة لغة عربية) في عنوان الرسالة.
Source wadhefa
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