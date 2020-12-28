أبرزها تقوية المناعة .. 8 فوائد مثبتة للبصارة

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تعد البصارة من أشهر الأكلات الشعبية المصرية والمغربية، وقد لا يعرفها الكثير من الجيل الحالي على الرغم من أهميتها.
وثبت أن للبصارة ٨ فوائد للجسم وهي:
– تحتوى البصارة على عناصر مضادة للأكسدة والتي تحمي من أمراض السرطان .
– تعمل البصارة على خفض مستوى الكولسترول في الدم، و تعتبر من الأكلات الصحية جدا خصوصا لمرضى السكر .
– تحتوى البصارة على ڤيتامين « ج » و الكالسيوم الذي يحمي من الإصابة بهشاشة العظام .
– البصارة من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، و تساعد أيضا على ضبط مستوى ضربات القلب و تحمي من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين .
– تعد البصارة من الأطعمة التي تساعدك على إنقاص وزنك بشكل صحي، فهي من الأكلات التي تحتوى على سعرات حرارية قليلة، وتحتوى على الكثير من الألياف التي تجعلك تشعرين بالشبع .
– تحميك البصارة من الإصابة بنزلات البرد و الإنفلونزا ، فهي تعتبر من الأطعمة الشتوية في مصر و المغرب .
– تعمل البصارة على علاج الإمساك بفضل الألياف الغذائية التي تحتوي عليها .
– تساعد البصارة إفراز مادة الكولاجين بالجسم وهي تساعد على علاج تجاعيد البشرة و الحماية من الشيخوخة المبكرة .
Source almnatiq
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