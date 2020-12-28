فوائد مذهلة وغير متوقعة لـ الارز البري

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توصل باحثون إلى فوائد مذهلة لـ الارز البري، خاصة في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين استجابة الإنسولين.

وعلى الرغم من أن الارز البري لم يتم اختباره على البشر، فقد ثبت أن تناول الارز البري يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل من مقاومة الإنسولين في الفئران.

وينصح الأطباء باستخدام الحبوب الكاملة مثل الارز البري للتحكم في نسبة السكر في الدم لأنها تتحلل بشكل أبطأ. وفي الواقع، يحتل الأرز البري مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو مقياس لمدى سرعة ارتفاع الطعام في نسبة السكر في الدم.

وأظهرت البيانات الغذائية أن المؤشر الغلايسيمي لـ الارز البري هو 57، وهو مشابه لتلك الخاصة بالشوفان والأرز البني.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة مثل الارز البري قد تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 20% إلى 30%. Source almowaten





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