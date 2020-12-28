أخبار السعودية اليوم.. تسيير رحلات لمغادرة غير السعوديين بشروط.. وخبير طقس يتوقع 40 يومًا من الصقيع والرياح

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأحد، تنفيذ حملة لإزالة المركبات المخالفة داخل الأحياء والمنطقة السكنية والصناعية، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وإلى التفاصيل:

التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية إيرانية الصنع جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية، اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة، جنوب البحر الأحمر، وأكد في بيان صادر عنه أن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ 24 ساعة الماضية إيرانية من نوع "صدف".

الطيران المدني: تسيير رحلات لمغادرة غير السعوديين شرط عدم مغادرة طاقم الطائرة طائرته

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وسمحت، في تعميم وصفته بـ«العاجل جدًا»، للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.

الأمير خالد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا: شكرًا للقيادة

أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تلقيه اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مضيفًا في تغريدته "كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر".

الصحة: لم يثبت تأثير كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، إنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة، وناشد المواطنين والمقيمين بالحد من التجمعات، مطالبًا بضرورة الالتزام بالأعداد التي سُمح بها.

الصحة: الإقبال على التسجيل لتلقي لقاح كورونا في تزايد.. والتطعيم على مراحل

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن وصول عدد المسجلين حاليًّا لتلقي لقاح فيروس كورونا إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الإقبال ما زال متزايدًا على التسجيل، وأوضح أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون متاحًا لجميع أفراد المجتمع، كما شدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها، محذرًا من نقل الشائعات المغلوطة حول اللقاح.

فور اعتمادها رسميًا.. «نور» يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يترقب أولياء الأمور والطلاب، عقب انتهاء اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، إعلان النتائج من خلال فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني وطريقة الاستعلام، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر إلى برنامج نظام نور التعليمي باستخدام الحساب الشخصي للمستعلم في نظام نور.

«الغذاء والدواء» تحذّر من جل معقم لليدين

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جل معقم لليدين يحمل اسم Rimaz Hand Sanitizer 100 ml بسبب احتوائه على نسبة من الكحول الميثيلي (ميثانول)، وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

بالصور.. حملة لإزالة المركبات المخالفة داخل الأحياء والمنطقة الصناعية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم الأحد، تنفيذ حملة لإزالة المركبات المخالفة داخل الأحياء والمنطقة السكنية والصناعية، وعبر حسابها الرسمي على تويتر بثت الهيئة بيانًا، قالت فيه: نفذت الهيئة الملكية بالجبيل حملة لإزالة المركبات المخالفة بالمدينة في داخل الأحياء والمنطقة السكنية والصناعية، مؤكدة أن تلك الحملات تستهدف الحفاظ على استدامة ونظافة مدينتنا الجبيل الصناعية.

الإطاحة بـ3 مواطنين بالرياض يسرقون المركبات ويستخدمونها في السطو على المتاجر

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، وأشار إلى أن قيمة المسروقات تُقدر بثلاثمائة وعشرين ألف ريال (320,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

«المرور»: تسديد المخالفات وعدم وجود قيود أمنية أو مرورية شرط للتفويض

أوضح «المرور السعودي»، اليوم الأحد، الإجراءات والالتزامات المفروضة على طرفي «التفويض» وفق النظم واللوائح المعمول بها في المملكة، وعبر حسابه على «تويتر»، قال «المرور»: «تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور، على تسديد المخالفات إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة»، وفي تغريدة أخرى، قال: «يلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

«الأرصاد» عن طقس الاثنين: سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر 4 مناطق بالمملكة الاثنين، بسحب رعدية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، وأوضح في بيان صادر عنه، أن مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم، تتأثر بسحب رعدية ممطرة.

الزعاق: دخول البلاد المرحلة الأبرد.. 40 يومًا من الصقيع والرياح

أكد الخبیر الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، دخول البلاد في مرحلة الأيام الأبرد في السنة، مع تكون الصقيع في الصباح الباكر واشتداد الرياح، وعبر حسابه على «تويتر»، قال "ندخل خلال هذه الفترة مرحلة الأيام الأبرد في السنة، وهي ثلاثة نجوم، الأول هو الثالث من «المربعانية»، وشباط الأول وشباط الثاني، وعددها 40 يومًا".

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