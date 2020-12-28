الصحة عن مركز لقاحات كورونا بجدة: مجاني وآمن

عدّدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مزايا مركز لقاحات «كورونا المستجد» بمحافظة الجديدة.

وفي بيان، عبر حسابها على «تويتر»، أكدت الوزارة أن مركز لقاحات كورونا بمحافظة جدة «مجاني ـ آمن ـ للمواطن والمقيم».

وأفادت الوزارة، أن موقع المركز بالصالة الجنوبية - مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتسجيل الآن، عبر تطبيق «صحتي».

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