الصحة عن مركز لقاحات كورونا بجدة: مجاني وآمن

طالبت الجميع بالتسجيل الآن..
عدّدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مزايا مركز لقاحات «كورونا المستجد» بمحافظة الجديدة.
وفي بيان، عبر حسابها على «تويتر»، أكدت الوزارة أن مركز لقاحات كورونا بمحافظة جدة «مجاني ـ آمن ـ للمواطن والمقيم».
وأفادت الوزارة، أن موقع المركز بالصالة الجنوبية - مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتسجيل الآن، عبر تطبيق «صحتي».
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