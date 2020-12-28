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إتلاف أكثر من 1800 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في باب المندب الإثنين 28 ديسمبر 2020 اتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، أمس الأحد، 1810 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير متفجرة مخلفات الحرب في منطقة باب المندب بالساحل الغربي.

وشملت عملية التدمير 945 لغم مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، ومن مخلفات حرب من صواريخ وقذائف غير منفجرة. وجاءت العملية عقب عملية تدمير مماثلة شملت 865 من ألغام وعبوات ناسفة ومخلفات حرب في ذات المنطقة الأسبوع الماضي.

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