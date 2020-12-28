3 أسباب تجعل الاكتشاف النفطي الأخير في السعودية مهمًا للغاية 

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت السعودية اكتشاف أربعة حقول نفط وغاز جديدة، وفي هذا الإطار وصف المحللون والمتابعون لأخبار النفط بأن الاكتشافات الأخيرة مهمة لعدة أسباب، بحسب موقع Energy Economic Times.

وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأحد، أن السعودية اكتشفت أربعة حقول نفط وغاز جديدة، متابعًا أن الاكتشافات قامت بها أرامكو السعودية في مناطق متفرقة من البلاد، وأنها مستمرة في العمل على تحديد حجم الحقول المكتشفة، وتقدير كمية النفط والغاز والمكثفات في هذه الحقول.

1- اكتشاف يؤكد ثروة الموارد الطبيعية في السعودية

وقال التقرير إن اكتشاف الأربعة حقول النفط والغاز تؤكد ثروة الموارد الطبيعية الموجودة تحت تصرف المملكة، حيث تم اكتشاف نفط غير تقليدي في حقل الريش النفطي شمال غرب الظهران، واكتشاف غاز غير تقليدي في مكمن الصرة جنوب غرب حقل الغوار، وبئر السهباء جنوب الغوار، وبئر العجرمية شمال غرب مدينة رفحاء.

2- إمكانية الإنتاج في تكوين جبال طويق

ولفت التقرير إلى تصريح الأمير عبد العزيز بقوله إن الاكتشاف في حقل الريش مهم بشكل خاص لأنه يظهر أنه من الممكن إنتاج النفط العربي الخفيف الإضافي في تكوين جبال طويق.

وتتكون جبال طويق من أحجار جير وطين وغنية بالأحافير والمتحجرات والقواقع وغيرها من الكائنات التي ترسبت وعاشت قبل نحو 160 مليون سنة، وتعد هذه التكوينات مصدر للنفط وتحتوي على مكامن نفطية في نقاط كثيرة.

3- زيادة الإنتاج

وأضاف التقرير أنه في حين تعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتمتلك ما يقرب من 17% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتمتلك أيضًا ثامن أكبر احتياطيات غاز في العالم، فإن الاكتشافات الجديدة من المرجح أن تعزز من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

وتدفق الزيت العربي الخفيف جدًا، من بئر الريش رقم 2، بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ 3.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، ووصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3، إلى 2745 برميلًا يوميًا، من نفس نوعية الزيت، مصحوبًا بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، ووصل إنتاج بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلًا يوميًا، مع 1.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.

وتدفق الغاز من مكمن الصّارة بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بينما تدفق الغاز، من بئر السهباء، بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.

وتدفق النفط في بئر العجرمية رقم 1 بمعدل 3850 برميلًا في اليوم، ويحتوي البئر رقم 2 على 4452 برميلا يوميًا من النفط العربي الخفيف، كما أن لديها احتياطيات تبلغ 3.2 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، أما البئر رقم 3 فوصل إلى 2745 برميلًا يوميًا من نفس النوع من النفط، إلى جانب 3 ملايين قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، أما البئر الـ 4 وصل إلى 3654 برميلًا يوميًا، إلى جانب 1.6 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا.

