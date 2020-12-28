إيران تعين العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية مسؤولًا رياضيًّا!

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

عينت إيران رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، العقل المدبر وراء اقتحام السفارة السعودية في طهران يناير عام 2016، مستشارًا لاتحاد الجودو الإيراني.

وبحسب ما نقلت “العربية” عن موقع اتحاد الجودو الإيراني، فقد عين رئيس الاتحاد آرش مير إسماعيلي، الخميس، حسن كرد ميهن مستشارًا له ورئيسًا للجنة الثقافية في الاتحاد كذلك.

يذكر أن إيران وبعد أشهر من المماطلة والتسويف والتضليل ونشر المعلومات المتناقضة عن قضية اقتحام السفارة السعودية، أعلنت اعتقال عدد من المتورطين لكنها لم تحاكم أحدًا.

كما عمدت السلطات الإيرانية إلى التستر على هوية مقتحمي السفارة السعودية في طهران، الذين أضرموا النار فيها؛ وذلك بسبب صلة المتورطين بجماعات الضغط المقربة من المرشد الأعلى، حسب ما قالت مصادر إصلاحية إيرانية في حينها.

ولم تكن إيران تتوقع ردود الفعل السعودية الحازمة التي وضعتها في مأزق صعب جدًّا، خاصة بعد موجة المقاطعة العربية والإدانات الإسلامية والدولية لحادثتي اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مشهد.

وإثر ذلك، قامت السلطات الإيرانية بإجراء صوري، وأعلنت اعتقال حسن كرد ميهن، باعتباره العقل المدبر للهجوم على سفارة السعودية في طهران، ثم أعلنت إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وعقب ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إطلاق سراح كافة الموقوفين باتهام الاعتداء على السفارة السعودية، وعددهم 154 شخصًا، كانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنها أوقفتهم لغرض التحقيق في الحادث.

