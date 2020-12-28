شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: مخالفة التدابير الوقائية تغلق منشأة رياضية نسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت إدارة الرقابة النسائية في أمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية في نطاق بلدية العزيزية. وأوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي، أن الفِرَق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لمخالفات عدة تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا ومخالفة البروتوكولات الوقائية، ووجود آثار قوارض، وتدن في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مؤكدة تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات حرصاً على كل ما يمس سلامة المواطنين والمقيمين.



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