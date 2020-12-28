شكرا لمتابعة خبر عن " المطلق " يوضح حكم إرجاع أرض للورثة بعدما منحها صاحبها لابنه قبل وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على استفسار أحد الأشخاص قال خلاله: " والدي قبل وفاته أعطاني أرضًا، فهل أرجعها للورثة؟ ".

وقال المطلق إنه إذا كان السائل قد قبض الأرض قبل الوفاة، فإن ذلك يعني أنها أصبحت ملكه.

وأوضح أنه في حال إذا كان منح الأب الأرض للابن للحاجة، فإن ذلك لا يتطلب ردها بعد وفاته للورثة.

وأضاف: " في حال كان منح الأب الأرض للابن على سبيل الأثرة، فإنه من الممكن للورثة الحصول على حكم قضائي بإعادة الأرض، وذلك حسب رؤية القاضي " .