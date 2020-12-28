شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المنيع يوضح حكم خروج المرأة بعباءة " حمراء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، حكم خروج المرأة بعباءة حمراء اللون.

وقال المنيع: " إن الأصل في لبس المرأة الستر، ولا يمكن تحريم العباءة بسبب لونها ".

وأضاف: " الأصل أن تستر المرأة نفسها، وجميع ما يتعلق بجسدها، إذا غطته بعباءة حمراء أو سمراء، أو بأي لون من الألوان " .

وتابع: " فلا يقال إن هذا لا يجوز ومحرم، لا، بل يقال هذا خلاف المعتاد، وقد يكون فيه شيء من لفت النظر إلى المرأة ممن في قلبه مرض؛ فيؤذيها بأي شيء؛ لأنها أوجدت ما يلفت النظر إليها، أما مسألة تحريم العباءة، أو إيجاد لون معين لها، فلا يظهر لي في ذلك أي توجيه ".