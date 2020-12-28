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القبض على 3 أشخاص بالرياض حوّلوا أموالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

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عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية..

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص حوّلوا أموالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا في جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

وأشار متحدث شرطة الرياض، إلى أن المتهمين اتخذوا من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1.314.991) ريال، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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