السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.8 درجات يقع قبالة ساحل الشيلي



سانتياقوا 12جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزالا قوتة 6.8 درجات قبالة ساحل جنوب وسط الشيلي اليوم حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي .

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد حوالي 163 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من فالديفيا في المحيط الهادي.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال .

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03:28ت م

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