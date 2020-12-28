السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 18.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 12جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس

ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و 484 ألفا و 285 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفا و139".

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

02:33ت م

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برازيليا 12جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 18.5 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 344 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة​​​.ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 18479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و 484 ألفا و 285 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 191 ألفا و139".وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //02:33ت م0198

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