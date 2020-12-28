السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى حفل جائزة "بصمة" للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد



حائل 12 جمادى أول 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن نجاح برامج التحفيز والدعم تستمد من قدرة هذه الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-, ودعمهما لكل المتميزين في مختلف المجالات, مبدياً سروره بجميع هذه المعطيات و الأداء لجميع القطاعات المتميزة بالمنطقة وما شهده اليوم وخلال العام المنصرم من أداء تصاعدي لهو مفخرة لهذه القطاعات التي حلقت في سماء الوطن وأخرجت بقدرات أبناء هذا الوطن وقدرات المسؤولين في هذه الوزارات الكثير من أجل الارتقاء بالوطن والمنطقة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل جائزة "بصمة" في نسختها الثالثة بفروعها الخمس، في فندق ميلينيوم حائل اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومعالي ممثل وزير البلديات الأستاذ غانم المحمدي، ومعالي المهندس إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي .

وأوضحت أمانة جائزة سمو أمير منطقة حائل "بصمة" أنها تهدف إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية بالمجتمع، وتمنح الجائزة للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة مبينة في بيان لها أن الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل حازت على جائزة سموّه في نسختها الثالثة بفرع "أداء"، والذي يعد خاصاً بالمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة واتقان.

وحقق جائزة سموه في فرع "تميز" التي تستهدف الأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي، كلاً من: وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقاً الدكتور حمود بن فهد الشمري ، ومدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم بن مسعد النفيعي ، و مدير القناة الإخبارية

ونال الجائزة في فرع "عطاء" والتي تمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم اسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة، مؤسسة العجيمي الخيرية (مساهمات مالية) ، وحمود بن جزاع الرضيمان (مساهمات مالية)، وفريق الهلال الأحمر التطوعي (مشاركات تطوعية) .

كما توج بالجائزة في فرع "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل بمبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بمبادرة مركز الدعم المجتمعي، والتجمع الصحي بحائل بمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد عيونكم بعيوننا، ومكتب تعليم الجنوب بتعليم منطقة حائل بمبادرة وسام التميز.

وحصل على الجائزة في فرع " إبداع" ، التي تمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال جامعة حائل عبر مبادرة "واحة الإبداع"، وطلال بن محمد باغر، والدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج "على خطى العرب" ، وهند بنت ملفي الشمري "مخرجة سينمائية" ، وعبدالله بن عبد العزيز الخزام "أعمال تراثية"، والدكتورة شيمة بنت محمد الشمري " قاصة وشاعرة وناقدة "، و ناصر بن عزيز الرشيدي "قناة حائل للتعلّم النشط"، وروضة عناية اليوم "برامج وأعمال متطورة" ، وحمد بن عبد العزيز الشغدلي "النحت على الرخام" ، وخلفة بنت عواد الشمري "فن الرسم"، والمهندس عبدالرحمن بن فهد الزامل "المركز الأول في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة" (جامعة حائل)، وهويشل سعود الهويشل "جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العربي"، وأيمن بن حماد الشمري – بدر بن مزعل العنزي – فهد بن عبيد الحربي – محمد بن أحمد الشدوخي "المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل)، والطالبة ليان بنت زيد الهمشي "بحوث ومشاركات محلية وعالمية".

وحقق جائزة بصمة للمشاريع كلاً من: وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن مشروع المياه الشامل"، وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن "مشروع برج المياه"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن "مشروع المدينة الإستثمارية"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع "تطوير وتحسين منطقة المغواة"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع "تطوير وتحسين منطقة برزان".

وتأتي الجائزة في عامها الثالث على التوالي والتي تتطور عاماً بعد عام، حرصاً واهتماماً من سمو أمير منطقة حائل على دعم المشروعات، والبحث عن السبل والطرق وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاجتماعي.

// انتهى //

02:01ت م

0196



حائل 12 جمادى أول 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن نجاح برامج التحفيز والدعم تستمد من قدرة هذه الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-, ودعمهما لكل المتميزين في مختلف المجالات, مبدياً سروره بجميع هذه المعطيات و الأداء لجميع القطاعات المتميزة بالمنطقة وما شهده اليوم وخلال العام المنصرم من أداء تصاعدي لهو مفخرة لهذه القطاعات التي حلقت في سماء الوطن وأخرجت بقدرات أبناء هذا الوطن وقدرات المسؤولين في هذه الوزارات الكثير من أجل الارتقاء بالوطن والمنطقة.جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل جائزة "بصمة" في نسختها الثالثة بفروعها الخمس، في فندق ميلينيوم حائل اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومعالي ممثل وزير البلديات الأستاذ غانم المحمدي، ومعالي المهندس إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي .وأوضحت أمانة جائزة سمو أمير منطقة حائل "بصمة" أنها تهدف إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية بالمجتمع، وتمنح الجائزة للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة مبينة في بيان لها أن الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل حازت على جائزة سموّه في نسختها الثالثة بفرع "أداء"، والذي يعد خاصاً بالمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة واتقان.وحقق جائزة سموه في فرع "تميز" التي تستهدف الأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي، كلاً من: وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقاً الدكتور حمود بن فهد الشمري ، ومدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم بن مسعد النفيعي ، و مدير القناة الإخبارية السعودية فارس بن محمد حزام ، والرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي عبدالعزيز بن عبدالله السيف ، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه خالد بن عيد الجمعان ، ومدير محطة تلفزيون منطقة حائل فهد بن محمد العفنان ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العياد، المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي فؤاد بن فهد الغصاب ، مدير عام الهلال الأحمر السعودي بحائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل بدر بن حمود الصعيدي ، ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة حائل محمد بن نوح الغويري .ونال الجائزة في فرع "عطاء" والتي تمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم اسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة، مؤسسة العجيمي الخيرية (مساهمات مالية) ، وحمود بن جزاع الرضيمان (مساهمات مالية)، وفريق الهلال الأحمر التطوعي (مشاركات تطوعية) .كما توج بالجائزة في فرع "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل بمبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بمبادرة مركز الدعم المجتمعي، والتجمع الصحي بحائل بمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد عيونكم بعيوننا، ومكتب تعليم الجنوب بتعليم منطقة حائل بمبادرة وسام التميز.وحصل على الجائزة في فرع " إبداع" ، التي تمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال جامعة حائل عبر مبادرة "واحة الإبداع"، وطلال بن محمد باغر، والدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج "على خطى العرب" ، وهند بنت ملفي الشمري "مخرجة سينمائية" ، وعبدالله بن عبد العزيز الخزام "أعمال تراثية"، والدكتورة شيمة بنت محمد الشمري " قاصة وشاعرة وناقدة "، و ناصر بن عزيز الرشيدي "قناة حائل للتعلّم النشط"، وروضة عناية اليوم "برامج وأعمال متطورة" ، وحمد بن عبد العزيز الشغدلي "النحت على الرخام" ، وخلفة بنت عواد الشمري "فن الرسم"، والمهندس عبدالرحمن بن فهد الزامل "المركز الأول في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة" (جامعة حائل)، وهويشل سعود الهويشل "جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العربي"، وأيمن بن حماد الشمري – بدر بن مزعل العنزي – فهد بن عبيد الحربي – محمد بن أحمد الشدوخي "المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل)، والطالبة ليان بنت زيد الهمشي "بحوث ومشاركات محلية وعالمية".وحقق جائزة بصمة للمشاريع كلاً من: وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن مشروع المياه الشامل"، وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن "مشروع برج المياه"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن "مشروع المدينة الإستثمارية"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع "تطوير وتحسين منطقة المغواة"، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع "تطوير وتحسين منطقة برزان".وتأتي الجائزة في عامها الثالث على التوالي والتي تتطور عاماً بعد عام، حرصاً واهتماماً من سمو أمير منطقة حائل على دعم المشروعات، والبحث عن السبل والطرق وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاجتماعي.// انتهى //02:01ت م0196

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى حفل جائزة "بصمة" للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.