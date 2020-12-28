السعودية | أمين مجلس التعاون: القمة الخليجية ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الأربعة الماضية

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عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون “التحضيرية” للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى، برئاسة معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .

وقد ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس، مهنئاً مملكة البحرين لتوليها رئاسة الدورة الحادية والاربعين لمجلس التعاون، كما شكر دولة الامارات العربية المتحدة على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الاربعين لمجلس التعاون، مما مكّن الامانة العامة بحمد الله من عقد أكثر من 733 اجتماعاً على المستويات كافة، بما فيها اجتماع المجلس الوزاري اليوم، تأكيدا لأهمية استمرارية العمل رغم الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور الحجرف أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله – ، واثقين بأنها ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الأربعة الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس، لاسيما ومجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير و الأمن و الازدهار لدوله و شعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة و الرؤى السديدة لأصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس .

وقد تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم انجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الحادية والاربعين التي ستعقد – بإذن الله – في الخامس من يناير القادم .