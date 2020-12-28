شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية خادم الحرمين الشريفين في 2015.. التكامل الخليجي المنشود والان نبدء بالتفاصيل

أكد سياسيون أن المملكة تلعب الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ، ومسيرة العمل المشترك، من خلال العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أيّده الله»، في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

وأوضحوا لـ ”الخليج 365” أن المملكة تسعى دائمًا إلى بقاء المنطقة بعيدًا عن التوترات السياسية، وتوحيد الصف الخليجي لمواجهة كافة الأخطار، مشيرين إلى أن المملكة تعتبر حجر الزاوية، ومركز الثقل الإستراتيجي والسياسي للدول العربية، وقالوا إن القمة الخليجية المقرر عقدها بمدينة الرياض في 5 يناير المقبل تعتبر قمة دعم لمسيرة مجلس التعاون، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواصلة المسيرة لتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعوب الدول من البناء والتنمية والتقدم على كافة الأصعدة، واتفقوا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قادرة على لمّ الشمل، وطي الخلافات بتاريخها الحافل بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والذي يؤهّلها لأداء دور القائد الإقليمي بكل اعتزاز وقوة، إضافة لما امتلكته دول الخليج العربي من عناصر قوة.

لمّ الشمل وتأكيد المصير المشترك

قال المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، سامي المرشد: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» كان ‏وما زال يهتم باستمرارية منظومة مجلس التعاون ونجاحه، ويحظى باحترام واهتمام كبيرَين من كافة قادة دول المجلس؛ لما له من مكانةٍ عزيزةٍ في قلوب الجميع، ولما للمملكة من دور قيادي على المستويَين الإقليمي والدولي، ونستذكر أنه «يحفظه الله»، قام بجولة على جميع دول المجلس وزارها في جوله تاريخية مباركة، كان واضحًا فيها قُرب الدول من الدول وسياساتها من بعضها البعض، والتلاحم بين شعوبها، وتأكيد المصير المشترك بين دول المجلس.

وأضاف «المرشد»: المملكة سياستها دائمًا كانت لترسيخ أهمية هذا المجلس وتدعيمه على كافة المستويات، وهذا العام سيلتئم، إن شاء الله، المجلس الأعلى للقادة بكافة الأعضاء، وسيتم في القمة، كما يتوقع المراقبون، أن تكون هناك مصالحة بين دولة قطر والدول الأطراف، وسوف يحرص خادم الحرمين الشريفين على لمّ الشمل وإنهاء هذا النزاع الذي لا يستفيد منه إلا الدول التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وزرع الفتن والفرقة بين دول المجلس وشعوبها، وأن ينتهي الخلاف والابتعاد عن كل ما يعكّر صفو وحدة دول المجلس والدول العربية، وأن يكون الأمن القومي الخليجي والعربي من أولويات هذه الدول، وأن تستمر المسيرة لتحقيق ما يصبو إليه أبناء شعوب هذه الدول من البناء والتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والابتعاد عن النزاعات والحروب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وستكون قمة مباركة، والمملكة قادرة على لمّ الشمل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأن تكون هذه الخلافات من الماضي.

إعادة التلاحم وحماية الكيان الخليجي

أوضح الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية د. حمدان علي الشهري أن المملكة لعبت الدور الأكبر في حماية هذا الكيان في التصدي لأي عدوان خارجي قد يؤثر عليه، وتشهد لها المواقف، سواء كان في الكويت أو البحرين، أو غيرها من الأحداث السياسية التي أثبتت أن المملكة تُعتبر العمود الفقري لمجلس التعاون الخليجي، وهي مَن يواجه الأخطار، وتسعى دومًا لأن تكون دول المجلس يدًا واحدة، ولُحمة واحدة في مواجهة الأخطار، وهذا هو المنشود، وحدث بعض الخلل في السابق أدى إلى عدم الاتفاق في وجهات النظر، والذي أثّر على مسيرة المجلس، واليوم المملكة تخلق فرصة أخرى للعودة للطاولة الخليجية من خلال استضافتها القمة الخليجية.

وأدوار المملكة رائدة في الكثير من الجوانب التي تحرص على الاتفاق واللحمة الكاملة، والزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في عام 2015 لأشقائه في دول المجلس للتباحث والتواصل معهم، وتأكيد عمق العلاقة حتى يمثلوا دائمًا خط دفاع واحدًا، وجبهة واحدة لمواجهة الأخطار.

وأضاف الشهري: استضافة المملكة للقمة القادمة ستعيد اللحمة الخليجية كما كانت، وتوزع الأدوار المناطة بكل دولة؛ لأنه في الواقع أن المملكة تقوم بالدور الأكبر بلا شك، ولكن لابد أن يقوم أشقاؤنا بأدوار منها ما سيكون أمنيًا، ومنها عسكريًا، وغيرها يكون سياسيًا واقتصاديًا، وغيرها من المجالات؛ لأنه في الواقع اليوم أن الدول تعمل بطريقة تحالفات حتى الدول الكبيرة منها لم تعُد تعمل بمفردها، بل ضمن تحالفات، وهذا ما أوضحته المملكة لأكثر من دولة، وكذلك أيقنت الدول الأخرى في الخليج ألا مناصَ من العمل الجماعي خلف قيادة المملكة؛ كونها تمثل الثقل الأكبر على المستويَين العالمي والإقليمي، والمملكة إحدى دول مجموعة العشرين، وإحدى دول الشرق الأوسط والمنطقة التي استطاعت القيام بتشكيل تحالفات منها العربي والإسلامي والخليجي وغيرها من التحالفات على مستويات، بل وهي اليوم تلعب دور المصالحة بين الدول، وقيامها بالدور القيادي في المنطقة يجعل الجميع يثق فيها، ويعلم الجميع أن السعودية تريد الأمن والأمان للجميع، وألا يتعرض أحد لتهديد.

مركز الثقل الإستراتيجي والسياسي

ذكر الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب: تسعى دائمًا المملكة العربية السعودية على المستويَين الإقليمي والدولي لتبقى المنطقة بعيدًا عن التوترات السياسية بين الأطراف في المنطقة، موضحًا أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي أسس لتوحيد الصف الخليجي، واستشعارًا من القيادة في المملكة لبقاء المجلس محور التقاء، سعت الرياض للتعاطي مع هذه المتغيّرات، مضيفًا إن المملكة تُعدّ مركز الثقل الإستراتيجي والسياسي للدول العربية، وقد وفّرت المناخ في عدة محاولات ومناسبات إقليمية لجمع الصف العربي، لاسيما أن المنطقة تمر بمنعطفات صعبة من خلال المتغيّرات السريعة، وغير المتوقعة والتي تصاحبها فجوات اجتماعية وأمنية واقتصادية بين الدول الإقليمية، وفوق الإقليمية، والرياض عاصمة القرار السياسي لما فيه مصلحة للأشقاء العرب، وكان أكبر التحديات في الأعوام القريبة مصادر التهديد للأمن الإقليمي العربي، والذي تمثل في التدخل المباشر من قِبَل طهران في سياسات عواصم الدول العربية، وأيضًا التدخل التركي، واستغلال الاضطرابات والأزمة الحالية القائمة، والصراعات العربية لنشر ثقافة الإرهاب من خلال دعم الميليشيات المسلحة، ولم يكن دور المنظمة الإرهابية منظمة الإخوان المسلمين ببعيد عن دعمها لهذه المحاور من خلال استغلال الدين لتحقيق أجندة سياسية لزعزعة الاستقرار في العواصم العربية والخليجية، والمملكة بدورها القيادي الإستراتيجي في المنطقة سخّرت جهودها الدبلوماسية والسياسية للمحافظة على الاستقرار، وبقاء العلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية علاقات أخوية لتستمر دائمًا وتكون جدارًا في وجه أي تهديد خارجي أو داخلي، لاسيما أن الوطن العربي والخليج يملكون عناصر القوى الوطنية من موارد اقتصادية ومواقع جيوسياسية وجيواقتصادية، وتاريخ المملكة حافل بكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ لتلعب دور القائد الإقليمي بكل اعتزاز وقوة، وفي الحقبة الأخيرة تعيش المملكة فترة التنمية السياسية، والتي وضعت في سياساتها الخارجية مجموعة من الأهداف والبرامج الدبلوماسية والأمنية لاستقرار الوطن العربي، وقد استشعرنا بالأمن والأمان والسلام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، بإرساء سفينة الوطن العربي على شاطئ الأمان رغم اضطرابات الأمواج المتمثلة بالأزمات البيئية والسياسية، ونسأل الله "سبحانه وتعالى" بقيادتنا الراشدة والحكيمة الدوام والنجاح في الاستمرار في حفظ الأمن والسلم، ومشاركة الأسرة الدولية في نشر ثقافة السلام للمجتمعات الإنسانية.

قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لا تُقهر

أكد المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ينظرون للقمة رقم 40 والتي ستعقد في الرياض بعينٍ مِلؤها التفاؤل والمحبة، وأن ينظر جميع الإخوة في مجلس التعاون الخليجي لبعضهم بأنهم جسدٌ واحد بقلبٍ واحد يتنفسون مع بعضهم، ويفرحون مع بعضهم، وفي الأزمات تظهر العواطف الصادقة، وتكون النوايا مُحِبّة للاجتماع وليس للفرقة والاختلاف، وذلك ما تدعو له المملكة في قمة الرياض القادمة، ومجلس التعاون تأسس عام ١٩٧٦م بفكرة من الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت الأسبق، عرضها على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق "رحمهما الله"، فاستحسنها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ونفذت في عام ١٩٨١م، وكان الهدف لهذا المجلس "اتحاد سياسي واقتصادي وأمني" بتعاون لا محدود بين الدول الأعضاء، ولمواجهة أي خطر خارجي، ومبادرة دولة الكويت، ورغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومباركة التقارب وإنهاء الأزمة الحالية القائمة من الدول الأطراف، هو مفتاح انفراج هذا الاختلاف في الرأي، وليس الخلاف "لا قدّر الله"، قطر منا وأهلها أهلنا، ورباط النسب والدم والقرابة وعلاقات الأسر الخليجية بيننا، تجعلنا نتطلع إلى الأمام، ورأب الصدع دائمًا وأبدًا هو سياسة سعودية أسّسها المغفور له "بإذن الله" الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مع توحيد المملكة، عندما تجتمع دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها تشكّل قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لا تُقهر "بإذن الله"، وتستمر النجاحات التي من شأنها أن تزيد من فرص التنمية المستدامة في بناء الإنسان الخليجي في العلم والصحة والأمن والإبداع وتقنيات الذكاء الصناعي، لاسيما ونحن على أعتاب الثورة الصناعية للجيل الخامس في مختلف التقنيات، علوم الفضاء والاستخدام الأمثل السلمي للطاقات النووية، والتركيز على نظافة البيئة، وتعدد مصادر الطاقة، هذه أمور تحتاج تشابك الأيدي، وتضافر الجهود، وعودة العائلة الخليجية لحل بعضها، ونقول في الرياض "بإذن الله": مرحبًا في قمة الرياض بكل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، عقد ألماس تزيّنه ست من الدول التي تقود العالم في السياسة والاقتصاد ورفاه الشعوب، وطوبى لمَن كان أمن مواطنيه ورقيهم وصحتهم همّه وغاية مبتغاه، نَعم للوحدة الخليجية، ولا للفُرقة، ودامت المحبة بيننا، ولنعلم أننا لا نتجزأ، بل دائمًا وأبدًا قلبٌ واحد في جسدٍ واحد، كالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى.