شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يتلقى لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19». وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد- 19»، كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني همته، ولا تنحني هامته».

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