شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في البيت العتيق والان نبدء بالتفاصيل

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس ‏على جميع وكالات الرئاسة العامة، ‏بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، ومتابعة جميع المستجدات والإجراءات داخله، ‏والتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة لمتابعة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا لتطبيقها داخل البيت العتيق.

وأكد د. السديس خلال اجتماعه أمس الأول مع عدد من وكلاء الرئيس العام بالرئاسة ومديري الإدارات، على أن الرئاسة العامة تميزت خلال الفترة الماضية في تطبيقها لجميع الإجراءات الاحترازية، وعليها أن تتميز خلال الفترة المقبلة وتتابع مستجدات هذه الجائحة وتطبيق الإجراءات دون أي تهاون.

وقال السديس: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام تحظى بدعم غير محدود من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- ولهذا يجب علينا أن نطبق جميع الإجراءات، ونحافظ على سلامة جميع قاصدي المسجد الحرام.