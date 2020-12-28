شكرا لقرائتكم خبر عن 213 مليون ريال لمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المملكة أمس حزمة من المشاريع التنموية لدعم الأشقاء في اليمن، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب، ووزير المالية في الحكومة اليمنية سالم بن بريك، ووزير الصحة العامة والسكان في اليمن قاسم بحيبح، ووزير النقل في اليمن د. عبدالسلام هادي ووزير الأشغال العامة والطرق باليمن مانع يسلم بايمين.

وتضمن الحفل توقيع عقود 3 من أضخم المشاريع السعودية في اليمن، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في 3 محافظات يمنية، وهي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، بتكلفة 213 مليون ريال.

تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بتكلفة 54.4 مليون ريال، ليصبح متوافقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال، وهي الطلبات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية في ورشة العمل الأولى التي جمعت الجانبين السعودي واليمني وأقامها البرنامج بحضور رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك في نوفمبر 2019 بهدف رفع كفاءته، جنبا إلى إطلاق حزمة من مشاريع تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، بهدف تعزيز جودة الحياة والصحة الجيدة لدى المجتمعات اليمنية، وتحسين المعيشة في اليمن، إلى جانب توقيع اتفاقية بين البرنامج ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن «SMEPS»، تهدف إلى دعم مئات المستفيدين اليمنين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية ووقائية تسهم في الحد من انتشار الأمراض.