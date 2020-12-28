شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة، والبقاء بداخلها، لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول، مشيرةً إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهر بها «فيروس كورونا المتحور»، وفقًا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.
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