شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، صدور موافقة الجهات المختصة، على مغادرة غير السعوديين، المملكة، والسماح لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة، شاملة الطيران العام، بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة، ابتداءً من يوم أمس الأحد، الموافق 27 ديسمبر 2020، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، والسماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض. وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة، والبقاء بداخلها، لحين موعد الإقلاع، وتجنب مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول، مشيرةً إلى أن هذا القرار لا يشمل الدول التي ظهر بها «فيروس كورونا المتحور»، وفقًا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

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