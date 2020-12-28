شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: سلامة وصحة العاملين واجب كل الجهات والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وقد شرّعت المملكة أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تُعنى بسلامة وصحة العامل، كما صدرت العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في هذا الإطار مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان»: سلامة وصحة العاملين واجب كل الجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.