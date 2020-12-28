شكرا لقرائتكم خبر عن 2300 جراحة قلب وقسطرة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 2342 عملية جراحة قلب وقسطرة قلبية، خلال عام 2020 الجاري. وشملت «137 عملية قلب مفتوح و1121 عملية قسطرة قلبية منها 65 عملية قسطرة قلبية لحالات طارئة». وأوضحت صحة جازان أن مركز القلب قام خلال نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية و110 عمليات زراعة جهاز منظم لضربات القلب و8 عمليات زراعة جهاز صدمات القلب، إلى جانب 10 عمليات قسطرة علاجية لإقفال ثقوب بين الجدارية و3 عمليات توسيع للصمامات القلبية بالبالون.

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