شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة الشارع السعودي تقفز بمعدلات الإقبال والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت نسبة الثقة في مأمونية وفعالية لقاح كورونا ، بشكل لافت، خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من اللقاح، فيما أكد مواطنون أن خطوات المملكة الاستباقية، أسهمت في تخفيف تداعيات الجائحة، مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وجهت رسالة طمأنة كبيرة للشارع السعودي.

عودة الحياة

وقال المواطن دخيل الفالح، إن اللقاح خطوة إيجابية وممتازة للقضاء على فيروس كورونا، متوقعين عودة الحياة إلى طبيعتها بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة التي تتخذها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التعامل مع الجائحة.

وأكد ارتفاع نسبة الطمأنينة في الشارع السعودي، بشأن مأمونية وفعالية اللقاح.

صحة الإنسان

وطالب المواطن راضي الدايل، جميع المواطنين والمقيمين بالتسجيل للحصول على اللقاح، خاصة مع التأكد من مأمونية اللقاح، مشيرا إلى أنه سجل هو وأبناؤه، للحصول على التطعيم.

وذكر المواطن علي القرني أن إيجابيات اللقاح متعددة، من بينها أنه يحد من المرض ويقاوم انتشاره، معربا عن سعادته الكبيرة، في ازدياد نسبة الوعي بالشارع السعودي وثقته المتزايدة في قيادته.

وأوضح عبدالعزيز الغامدي أن لقاح كورونا «آمن» بدليل عدم حدوث أي مضاعفات لمن تلقوا الجرعة الأولى، فضلا عن الإجراءات المشددة التي تتبعها الدولة للتأكد من سلامة أي أدوية قبل السماح بتداولها.