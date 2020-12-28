شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات.. بدء التطعيم بلقاح كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم الإثنين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالمنطقة الشرقية في معارض الظهران «إكسبو» مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة.

وعلمت ”الخليج 365” أن الجهات الصحية حددت - استثنائيا- الفترة من 1 ظهرا وحتى 12 صباحا اليوم الإثنين، موعدا للدوام الرسمي في اليوم الأول بمقر الحملة، فيما سيتم تحديد فترة الدوام لباقي الأيام لاحقا في حال تحديثها.

تجهيزات متكاملة

ويتضمن مقر الحملة 80 عيادة تطعيم، وفريقا صحيا من 25 طبيبا مختصا، و15 ممرضة، إضافة إلى فرق إسعافية متواجدة بالموقع، تحت إشراف 8 مراقبين ميدانيين للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأنهى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تجهيزاته لانطلاق حملة التطعيم، وحدد قائمة الممارسين الصحيين الذين سيعملون على تنفيذ المرحلة الأولى وفترات عملهم طوال هذه المرحلة بمعارض الظهران، فيما كثفت الجهات الصحية الحملات التوعوية في منصات التواصل الاجتماعية، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بآلية التسجيل وأهمية أخذ اللقاح، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وانخفاض أعداد المصابين بالمنطقة.

وتتضمن رحلة التطعيم باللقاح عددا من المراحل للشخص المستفيد تبدأ بنقطة الوصول ثم الفحص البصري وبعدها التسجيل والانتظار، ثم التطعيم، وفي الختام مرحلة الاستراحة التي تستوجب بقاء المستفيد 15 دقيقة بعد أخذ اللقاح.

تطبيق «صحتي»

وتتضمن شروط الحصول على اللقاح تسجيل موعد على تطبيق «صحتي»، والأولوية في الحصول على اللقاح لمن هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: «الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن»، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

نسبة التعافي

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19»، فيما تم رصد تعافي 175 حالة إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.220 حالة، من بينها 2856 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 391 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 353.179 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6185 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من «كورونا» في المملكة إلى 97.5%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.78%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.7%

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض «42»، منطقة مكة المكرمة «33»، المنطقة الشرقية «17»، منطقة المدينة المنورة «16»، منطقة عسير «12»، منطقة تبوك «7»، منطقة الحدود الشمالية «6»، منطقة القصيم «5»، منطقة الباحة «4»، منطقة حائل «4»، منطقة نجران «3»، منطقة جازان «3»، منطقة الجوف «2».

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض «36»، جدة «17»، مكة المكرمة «8»، تبوك «7»، المدينة المنورة «7»، ينبع «7»، خميس مشيط «6»، الدمام «6»، عرعر «5»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض «30»، ينبع «25»، مكة المكرمة «15»، جدة «9»، الدمام «7»، المدينة المنورة «6»، الجبيل «5».

80

عيادة وفرق إسعافية جاهزة لانطلاق الحملة

48

ممارسا صحيا يستقبلون المستفيدين اليوم

97.5 % نسبة التعافي من «كورونا» في المملكة