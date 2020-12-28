شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء ارتفاع الطلب على التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين بالتسجيل في تطبيق صحتي للتطعيم بلقاح كورونا ، يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها القيادة الرشيدة - أيدها الله - من جانب الجميع، مشيرين إلى أن ارتفاع التسجيل جاء بفضل الثقة في مؤسسات الدولة، فضلا عن عدم حدوث آثار جانبية لمن تلقوا الجرعة الأولى، بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها سمو ولي العهد الأمين - أيده الله - من خلال تلقيه اللقاح.

وقالت استشاري مكافحة العدوى والأستاذ المشارك بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. مها العلاوي إن هذا الإقبال، خاصة بعد تلقي سمو ولي العهد الأمين، حفظه الله، وأمراء المناطق للقاح، يبرهن على مدى الثقة التي يحملها المواطنون والمقيمون في القيادة الرشيدة.

وأضافت إن هذه الأمور، أكدت للجميع مدى مأمونية اللقاح، خاصة وأن جميع من تلقوا الجرعة الأولى، لم يحدث لهم أي تأثيرات جانبية، وذلك بفضل تطبيق المملكة، ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء كافة الاشتراطات المتعلقة بمأمونية اللقاحات.

وأوضحت استشاري الأمراض المعدية في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة د. سناء الرحيلي، أن خطوات المملكة التي اتخذتها في اعتماد اللقاح، هي الإجراءات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاحات، وهي من الهيئات المرموقة عالميا، ولديها إجراءات صارمة ودقيقة جدا للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.

وقالت إن اللقاح آمن وفعال نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية، وأجسام مضادة مستمرة، وذلك بفضل حرص القيادة الرشيدة على سلامة الجميع، وتأكيدها مجانية الحصول عليه، فضلا عن أن رسائل الطمأنة أسهمت، بشكل ملفت، في ارتفاع نسبة التسجيل وعدد المطعمين.